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Українці купують все менше
автомобілів з Китаю (інфографіка)

Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 11:57

Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

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Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 11:58

Взагалі по нормальному треба поінстю відмовитись від більштості китайського лайна і не фінансувати їхню країну.
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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