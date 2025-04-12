Впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
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Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:57
Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
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Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
Додано: Суб 12 кві, 2025 11:58
Взагалі по нормальному треба поінстю відмовитись від більштості китайського лайна і не фінансувати їхню країну.
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