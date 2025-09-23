У Чехії ціни на квартири на вторинці у третьому кварталі зросли в середньому на 21% у річному вимірі, до майже 79 тисяч крон за квадратний метр.
Скільки коштують квартири в містах Чехії (інфографіка)
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:58
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:59
Якщо комусь цікаво, 79к крон за квадратний метр - це 3750$ за квадратний метр. Так якось зрозуміліше, це багато чи мало.
