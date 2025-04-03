Ринок смартфонів буквально переповнений всілякими моделями під будь-який бюджет і запити.
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Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:48
Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)
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Дивися повний текст
Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)
Додано: Пон 28 кві, 2025 10:48
pixel 8a в 2025 году, когда уже во всю продаётся следующее поколение Pixel 9a... Ну, это так себе покупка...
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