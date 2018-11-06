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Finance.ua: Споживчий кредит: як обрати найвигідніші...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 28 кві, 2025 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Цей вид кредитування дає можливість негайно отримати бажану річ, а виплату коштів за неї відтермінувати
Finance.ua у цьому матеріалі розповідає про те, на що варто звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту, як уникнути переплат за кредитом та що наразі можуть запропонувати банки клієнтам.
Дивися повний текст Споживчий кредит: як обрати найвигідніші умови та на що звертати увагу
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:43
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