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Only Fans моделі
заробили 111 млн $

Only Fans моделі заробили 111 млн $
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:39

Only Fans моделі заробили 111 млн $

Адвокат та інвестор Тарас Гук пише у своєму телеграмі:

Only Fans моделі заробили 111 млн $

Тепер ДПС доганяє їх щоб зібрати податки.

Проте принцип «заплати податки і спи спокійно» тут не спрацює:

— Якщо людина подасть декларацію про доходи, отримані від розміщення порнографічного контенту, чи не підпаде вона під статтю 209 Кримінального кодексу "Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом"?

— Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон.


Шановні користувачі, а яка Ваша думка щодо цього? :)
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