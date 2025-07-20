RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Оплата комуналки:
з яких карток платити...

Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39

Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд Finance.ua
У цьому матеріалі Finance.ua відібрав топ-5 банків, з яких оплачувати комуналку вигідно.

Дивися повний текст Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
D2
 
Повідомлень: 414
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39

Шановні читачі!

А Ви яким банком найчастіше користуєтесь для оплати комуналки?
Чи маєте свій улюблений спосіб, який вважаєте найзручнішим або вигідним?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 2051 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:57

Приватбанк (Приват24 (онлайн)) за комуналку комісію не брав ні разу за останні 6 років. Це за газ, постачання газу, світло, вода, та сміття. А у вас 1 або 3 гривні - не було такого )
ruslanyur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.03.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:58

Ірина_ Найчастіше ПУМБ - так як маю його картку, моно - поволі, інколи Приват.
До абанку - поки не дотичний, але прочитав що в них також без комісії, тому можливо і на абанк перейду.
Востаннє редагувалось ValNa82 в Пон 12 тра, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
ValNa82
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.05.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:58

Re: Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

Мені найзручніше Приватом оплачувати. Вже не перший рік. Через сенс, пумб не все відображає.
Харьков
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 02.11.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 22:20

Re: Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

ПУМБ + Globus Plus закривають всі питання по комуналці
Yurius
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 01:43

Вигодно оплачувати комунальні через банк глобус там кешбек 2,5%
gala4or
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Нові ліміти на карткові перекази: що...
D2 » П'ят 09 тра, 2025 14:23
4 2935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лип, 2025 21:34
aanonimovic594
Finance.ua: Картки з кешбеком 1 ... 74, 75, 76
D2 » Сер 02 вер, 2020 22:14
753 225169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лип, 2025 13:52
Ірина_
Finance.ua: Кредитні картки без відсотків: що можуть...
D2 » Нед 20 лип, 2025 22:38
1 247
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лип, 2025 22:38
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9222)
24.07.2025 08:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.