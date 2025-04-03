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День фінансів: міжнародна
допомога у 2025 році,...

День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:02

День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році,...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 13 травня, Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США, а інвестори назвали, які проблеми вони бачать в угоді про надра.

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День фінансів: міжнародна допомога у 2025 році, реалізація угоди про копалини, найзатребуваніші професії
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:03

Обнадіюють прогноз зростання ВВП і $58 млрд допомоги G7
konokchapa937
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