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Finance.ua: Угода про копалини:
все, що треба знати й...

Finance.ua: Угода про копалини: все, що треба знати й...
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Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 15:31

Finance.ua: Угода про копалини: все, що треба знати й...

Пропонуємо до обговорення:
Схоже, в цьому довготривалому питанні нарешті поставлено крапку
Скандал у Білому домі наробив багато галасу. Через нього до Угоди про корисні копалини, яка вже була підписана в ніч на 1 травня 2025 року значно підвищився інтерес. Тож, ми вирішили проаналізувати дуже докладно цю тему, зробивши наголос не на чутках та припущеннях, а на думці експертів. Finance.ua взяв кілька коментарів і саме за отриманими ексклюзивними відомостями підготували для вас цей матеріал. У ньому коротко нагадаємо основні пункти «Угоди», розповімо, що вона передбачає та максимально розкриємо цю суперечливу тему.

Дивися повний текст Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 15:31

Вітаю. Чи є ця інформація та інші ваші статті в аудіофоррматі чи, можливо, на Ютубі?
sunnyanny17
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 15:53

sunnyanny17
Добрий день. Так, є
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По темі Угоди про копалини є такі відео
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