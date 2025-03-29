В Україні є значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових. Окрім того, розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.
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Запаси титану в Україні становлять до 20% світових
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Додано: Нед 18 тра, 2025 12:03
Запаси титану в Україні становлять до 20% світових
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Запаси титану в Україні становлять до 20% світових
Додано: Нед 18 тра, 2025 12:03
Ну і толку - досить екзотичний метал: мякший нержавійки, важко варити, важко переробити металобрухт. Не просто так спейсх ракети не з титану робить - дешевше і практичніше. тупо непрактичний (крім медтехніки і немагнітність)
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