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Finance.ua: Скільки коштує
планове відвідування...

Finance.ua: Скільки коштує планове відвідування...
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:00

Finance.ua: Скільки коштує планове відвідування...

Пропонуємо до обговорення:
Професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть до нас
Стоматологічні послуги в Україні досягли досить високого рівня. З кожним роком клінік стає все більше, і вони активно покращують клієнтські сервіси, роблять особливий акцент на впровадженні диджиталізації. Тобто пацієнти можуть записатися на прийом лікаря онлайн, а також мають доступ до власних кабінетів. Та і загалом клініки сьогодні вкладаються у свій розвиток, посилюючи боротьбу за клієнтів. 

Дивися повний текст Скільки коштує планове відвідування стоматолога в Україні
D2
 
Повідомлень: 398
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