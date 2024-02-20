Finance.ua: Скільки коштує планове відвідування...

Професійна стоматологія та нижчі ціни, порівняно з країнами Європи, сприяють тому, що все більше пацієнтів з-за кордону їдуть до нас
Стоматологічні послуги в Україні досягли досить високого рівня. З кожним роком клінік стає все більше, і вони активно покращують клієнтські сервіси, роблять особливий акцент на впровадженні диджиталізації. Тобто пацієнти можуть записатися на прийом лікаря онлайн, а також мають доступ до власних кабінетів. Та і загалом клініки сьогодні вкладаються у свій розвиток, посилюючи боротьбу за клієнтів.
Дивися повний текст Скільки коштує планове відвідування стоматолога в Україні