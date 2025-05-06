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Ілон Маск залишає адміністрацію
Трампа після бурхливої...

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:57

Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після гучної, але суперечливої кампанії зі скорочення державних витрат. Незважаючи на обіцянки масштабної економії, йому не вдалося досягти заявлених результатів.

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Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:58

Обісрався. Це якщо одним словом.
Якщо двума. Дуже обісрався.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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