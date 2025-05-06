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Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після гучної, але суперечливої кампанії зі скорочення державних витрат. Незважаючи на обіцянки масштабної економії, йому не вдалося досягти заявлених результатів.
Дивися повний текст Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат
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Додано: Чет 29 тра, 2025 12:58
Обісрався. Це якщо одним словом.
Якщо двума. Дуже обісрався.
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