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ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 20:45
Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році рф може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до ЄС більше коштів, ніж витрачає на військову допомогу Україні. Тільки з ЄС ця цифра становитиме понад 20 млрд євро.
Дивися повний текст ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні — Bild
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Додано: Чет 29 тра, 2025 20:46
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