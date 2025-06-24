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Воркшоп з інвестором
Володимиром Копотем

Воркшоп з інвестором Володимиром Копотем
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 09:49

Воркшоп з інвестором Володимиром Копотем

Форумчани!

Академія Мінфін відкрила реєстрацію на воркшоп «Нерухомість 2025: Шлях інвестора» з Володимиром Копотем
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Приєднуйтесь, якщо цікавитесь інвестиціями в нерухомість і хочете знати про всі можливості, тренди й підводні камені ринку:

✔️ які є варіанти інвестування з невеликими заощадженнями (від $1000);
✔️ як шукати дохідні активи в Україні та за кордоном;
✔️ як працює токенізована нерухомість порівняно з традиційними інвестиціями та крипторинком;
✔️ земля vs нерухомість — що обрати?

👤 Спікер: Володимир Копоть (Monitor.Estate, KopotLawyers).
🧑‍💻 Формат: онлайн, практика + Q&A.
📅 Коли: 12 червня, 19:00

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Ірина_
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Повідомлень: 5004
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:58

Відеозапис воркшопу - Нерухомість 2025: Шлях інвестора

Форумчани!

Хочете знати, як вигідно інвестувати в нерухомість у 2025? Де шукати дохідні об’єкти? Чи реально почати з $1000?

🧑‍💻 Усі відповіді — у записі воркшопу «Нерухомість 2025: Шлях інвестора» від Володимира Копотя.
Ми подбали про те, щоб ви мали можливість навчатися коли й де зручно, вдумливо та без поспіху.

📌 Що ви отримаєте?
2+ години актуальної інформації, покрокові стратегії, Q&A сесія з розбором реальних кейсів та запитань, презентація.

📌 Які теми розібрав спікер:
✔️які є можливості інвестування з невеликими заощадженнями (від $1000)
✔️ як шукати дохідні активи в Україні та за кордоном
✔️ як працює токенізована нерухомість
✔️ земля vs нерухомість — що обрати?

Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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