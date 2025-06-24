Воркшоп з інвестором Володимиром Копотем

Академія Мінфін відкрила реєстрацію на воркшоп «Нерухомість 2025: Шлях інвестора» з Володимиром Копотем
Приєднуйтесь, якщо цікавитесь інвестиціями в нерухомість і хочете знати про всі можливості, тренди й підводні камені ринку:
✔️ які є варіанти інвестування з невеликими заощадженнями (від $1000);
✔️ як шукати дохідні активи в Україні та за кордоном;
✔️ як працює токенізована нерухомість порівняно з традиційними інвестиціями та крипторинком;
✔️ земля vs нерухомість — що обрати?
👤 Спікер: Володимир Копоть (Monitor.Estate, KopotLawyers).
🧑💻 Формат: онлайн, практика + Q&A.
📅 Коли: 12 червня, 19:00