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Майже півмільйона гривень збитків
держбюджету: кіберполіцейс

Майже півмільйона гривень збитків держбюджету: кіберполіцейс
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:37

Майже півмільйона гривень збитків держбюджету: кіберполіцейс

Завідувач відділення хірургії одного з медичних закладів Запоріжжя та двоє його підлеглих вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я щодо нібито лікування понад 1200 поранених військових. Фігурантам оголошено підозри, їм загрожує до шести років ув’язнення.


Оперативники кіберполіції Запоріжжя та слідчі ГУНП області за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрили завідувача хірургічного відділення та двох підпорядкованих йому лікарів одного з медичних закладів на наданні фіктивних медичних послуг пораненим військовослужбовцям упродовж 2023 року.


Використовуючи особисті облікові записи у медичній інформаційній системі, спільники внесли до електронної системи охорони здоров’я понад 2 тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 військовослужбовців, які доставлялись до лікарні з пораненнями.


Кіберполіцейських виявили та зафіксували неспівпадіння дат проведення медичних процедур з датами фактичної доставки військовослужбовців з пораненнями до лікарні. 


Такі протиправні дії призвели до надходження коштів на рахунок лікарні. Спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров’я України перевищують 430 тисяч гривень.


Слідчі повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Наразі тривають слідчі дії. Можлива додаткова правова кваліфікація. 

Джерело: https://npu.gov.ua/news/maizhe-pivmilio ... -khirurhiv
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