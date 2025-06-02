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з рахунку матері загиблого Заволодів майже мільйоном гривень з рахунку матері загиблого + Додати

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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:35 Заволодів майже мільйоном гривень з рахунку матері загиблого





Кіберполіцейські Вінниччини спільно зі слідчими та оперативниками карного розшуку Вінницького райуправління поліції та за підтримки працівників управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури затримали чоловіка, причетного до схеми шахрайського заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України.





Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.





Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем.





Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.





Кіберполіцейські з’ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.





Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.









Джерело: https://npu.gov.ua/news/zavolodiv-maizh ... a-vinnytsi Жінка втратила кошти, виконуючи вказівки, які у телефонній розмові надавали нібито представники служби безпеки банку. Причетному до схеми повідомлено про підозру, чоловіку загрожує до 12-ти років ув’язнення. Наразі поліцейські встановлюють його спільників.Кіберполіцейські Вінниччини спільно зі слідчими та оперативниками карного розшуку Вінницького райуправління поліції та за підтримки працівників управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури затримали чоловіка, причетного до схеми шахрайського заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України.Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем.Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.Кіберполіцейські з’ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.Джерело: shock3324

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