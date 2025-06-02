RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
Заволодів майже мільйоном гривень
з рахунку матері загиблого

Заволодів майже мільйоном гривень з рахунку матері загиблого
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:35

Заволодів майже мільйоном гривень з рахунку матері загиблого

Жінка втратила кошти, виконуючи вказівки, які у телефонній розмові надавали нібито представники служби безпеки банку. Причетному до схеми повідомлено про підозру, чоловіку загрожує до 12-ти років ув’язнення. Наразі поліцейські встановлюють його спільників.


Кіберполіцейські Вінниччини спільно зі слідчими та оперативниками карного розшуку Вінницького райуправління поліції та за підтримки працівників управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури затримали чоловіка, причетного до схеми шахрайського заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України.


Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв’язку із загибеллю її сина.


Привласнені кошти мешканець Вінниці витратив шляхом придбання дороговартісної техніки, зокрема смартфонів, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем.


Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і мешкає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини.


Кіберполіцейські з’ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового він придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов’язану з поштовим оператором.


Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення його спільників, не виключена додаткова кваліфікація.




Джерело: https://npu.gov.ua/news/zavolodiv-maizh ... a-vinnytsi
shock3324
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.06.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4858)
02.06.2025 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.