RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
Кіберполіція Запоріжжя викрила
хакера, який завдав потерпіли

Кіберполіція Запоріжжя викрила хакера, який завдав потерпіли
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:44

Кіберполіція Запоріжжя викрила хакера, який завдав потерпіли

35-річний чоловік з Полтави зламував акаунти клієнтів міжнародної хостинг-компанії та запускав на їх серверах віртуальні машини для майнінгу. 💻 Без відома власників він використав їхні ресурси на понад $4,5 млн (≈185 млн грн).
📍 Хакер діяв з 2018 року, змінював місце проживання по всій Україні — в Полтавській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
👮‍♂️ Під час обшуків кіберполіцейські та слідчі поліції №1 районного управління поліції ГУНП в області вилучили:
⚫️ дані для доступу до зламаних акаунтів;
⚫️ криптогаманці;
⚫️ скрипти для запуску майнінгу;
⚫️ хакерський софт і техніку.
👨‍💻 Зловмисник також був активним учасником форумів у даркнеті й збирав вразливості в системах компаній по всьому світу.
📖 Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 361 ККУ. Хакеру загрожує до 15 років за ґратами.
⚙️ Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.
Більше подробиць - за посиланням на сайті кіберполіції. Джерело: https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpo ... yuty-5154/Зображення
shock3324
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.06.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8690)
04.06.2025 16:43
ПУМБ (6432)
04.06.2025 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.