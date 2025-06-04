Кіберполіція Запоріжжя викрила хакера, який завдав потерпіли

📍 Хакер діяв з 2018 року, змінював місце проживання по всій Україні — в Полтавській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
👮♂️ Під час обшуків кіберполіцейські та слідчі поліції №1 районного управління поліції ГУНП в області вилучили:
⚫️ дані для доступу до зламаних акаунтів;
⚫️ криптогаманці;
⚫️ скрипти для запуску майнінгу;
⚫️ хакерський софт і техніку.
👨💻 Зловмисник також був активним учасником форумів у даркнеті й збирав вразливості в системах компаній по всьому світу.
📖 Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 361 ККУ. Хакеру загрожує до 15 років за ґратами.
⚙️ Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.
Більше подробиць - за посиланням на сайті кіберполіції. Джерело: