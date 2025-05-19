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Finance.ua: Банківські
програми лояльності: огляд...

Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:19

Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про найпривабливіші варіанти
Finance.ua ознайомилася з різноманітними пропозиціями програм лояльності, які в наші дні можуть запропонувати банки. Подробиці у цьому огляді.

Дивися повний текст Банківські програми лояльності: огляд вигідних варіантів
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Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Якими програмами лояльності користуєтеся?
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2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:16

Re: Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...

Wirująświatła написав:2% кышмыша от пиреус, без% рассрочка от пумб, бесконечный льготный период от сенс хамелион. По кешбэку сенс хитрож.пый, подкидывает те категории которыми я не пользуюсь, типа такси, кино, цветы, косметика, космические корабли.
Сенс класний тим, що є можливість мати кешбек, хоч невеликий, усіх операцій через токенізовану картку (епл/гугл пей), а на максимальному рівні ця категорія йде по дефолту одразу до інших, які можна обрати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:52

Re: Finance.ua: Банківські програми лояльності: огляд...

Приват взагалі нічого не пропонує вже багато місяців (крутить дулю на малюнку)
Комбіную КБ від різних банків, щоб максимально охопити категорії
Hennady
 
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