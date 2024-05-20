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Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже понад пів року діє оновлена система бронювання військовозобов’язаних. Згідно з новими правилами, компанії можуть бронювати більше працівників, якщо серед їхніх співробітників є мобілізовані після 18 травня 2024 року.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:48
Давайте підсумуємо. На 1000 ІТ-спецалістів заброньовано приблизно 10-20. А знаєте чому? Тому ще гіг-контракти не бронюються. А бронюються тільки штатні співробітники і тільки ті з них, кому у відповідність можна поставити іншого штатного співробітника-військовозобов'язаного. Зазвичай, це багатодітні батьки, і тільки ті, які погоджуються перейти з гігів в штат. А чи таких багато?
При цьому ІТ-ники заробляють дуже дорогоцінну зараз валюту для держави і платять податки в повному обсязі. Держава могла б і трохи більше цінувати ціих людей....
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systemalert
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:08
systemalert написав:
ІТ-ники заробляють дуже дорогоцінну зараз валюту для держави і платять податки в повному обсязі. Держава могла б і трохи більше цінувати ціих людей....
Я Вам честно скажу поки державі кожного місяця наливають мільярди євро західні партнери - ІТ-шники непотрібні.
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