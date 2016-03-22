Пів Кривого Рогу без гарячої води — через злочинну схему з р

Викрили злочинну діяльність слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Поліцейські встановили всіх учасників оборудки разом з організаторами — двома колишніми керівниками одного з державних теплоенергетичних підприємств міста. Використовуючи своє службове становище, вони створили ієрархічну злочинну організацію з понад 10 учасників.
Під виглядом «переміщення обладнання задля його збереження в умовах воєнного стану», зловмисники вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів на закриту територію підприємства. У нічний час, із залученням маніпуляторів та кисневих балонів для різки металу, працівники — учасники організації — демонтували з обладнання латунні трубки, які містили кольорові метали. Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами — зокрема одягом, і повертали на місце, імітуючи їхній робочий стан. При інвентаризаціях обладнання фіксувалось як повністю справне.
Оперативники кримінальної поліції встановили, що фігуранти реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю. Отримані кошти розподілялись між членами організації.
Наразі поліцейські задокументували понад 65 епізодів злочинної діяльності. В ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили мобільні телефони та інші докази, які підтверджують причетність до протиправної діяльності. 8 активних учасників злочинної організації разом з організаторами затримано в порядку ст. 208 КПК України. Двоє їх пособників перебувають за кордоном, їх буде оголошено в міжнародний розшук.
За результатами зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім десяти членам злочинної організації про підозру за створення та участь в злочинній організації (ч. 3 ст. 255 Кримінального Кодексу України) та організації розтрати державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України). Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, встановлюються додаткові обставини злочину та інші причетні особи.
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