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Бонус до депозиту
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:30

Бонус до депозиту

Форумчани!

Літо вже на порозі — і з цієї нагоди програма «Бонус до депозиту» запускає сезонну акцію для вкладників
Зображення

Встигніть взяти участь до 30 червня та отримайте додаткові 200 гривень бонусів.

👉 Умови прості:

1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» та вкажіть промокод BACWBSF;
2️⃣ відкрийте гривневий депозит на суму від 50 000 грн в банку Глобус чи від 100 000 грн в Кредитвест Банк та Кліринговий Дім (або ж відкривайте депозит в кожному з них, щоб потроїти вигоду);
3️⃣ заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті та автоматично станьте учасником.

Детальні умови дивіться за посиланням
Ірина_
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