Літо вже на порозі — і з цієї нагоди програма «Бонус до депозиту» запускає сезонну
Встигніть взяти участь до 30 червня та отримайте додаткові 200 гривень бонусів.
👉 Умови прості:
1️⃣ подайте заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» та вкажіть промокод BACWBSF;
2️⃣ відкрийте гривневий депозит на суму від 50 000 грн в банку Глобус чи від 100 000 грн в Кредитвест Банк та Кліринговий Дім (або ж відкривайте депозит в кожному з них, щоб потроїти вигоду);
3️⃣ заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті та автоматично станьте учасником.
Детальні умови