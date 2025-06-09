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В Україні відновили подання статистики: що треба знати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Парламент підтримав зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Тепер підприємці, установи й організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.
Дивися повний текст В Україні відновили подання статистики: що треба знати бізнесу
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Додано: Чет 19 чер, 2025 15:15
Поки тільки прийняла ВР, президент не підписав, а він у нас відомий тим що всупереч закону може не підписувати місяцями.
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salvydas
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