У Верховній Раді хочуть вирішити проблему, з якою часто стикаються ветерани: відмови у безкоштовному проїзді та зневажливе ставлення з боку перевізників.
Дивися повний текст
В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 чер, 2025 17:57
В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів
|