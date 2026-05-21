akurt написав:Перший раз чую про «ислам во Франции».
Мене у Франції що реально сильно дивує - так це повна байдужість населення до питань релігії.
Враження, що вони реалізували мрію комуністів СРСР по знищенню релігії: без жартів всі церкви як правило зачинені. Ніхто нема ніде.
У містах можна зустріти людей арабської зовнішності або чорношкірих.
Можна зустріти жінок в арабському одязі.
Ніде не бачив жодної мечеті або синагоги.
Можливо, не там їздив і не туди дивився.
Это действительно удивительно,т.к. в Париже,Марселе и других городах полно районов где кроме арабов и африканцев уже можно и не встретить француза.
Конечно,в провинции другая ситуация, но недавно побывавшие знакомые в Бари в Италии говорят,что и там все ими забито.
Тогда непонятно почему последнее десятилетие французские евреи покупают жилье в Израиле и селятся целыми колониями в Тель-Авиве,Нетании,Ашдоде. Видимо,из сионистских убеждений,а не из-за страха за собственную жизнь.
Тем более что ещё 40 лет назад когда я учился в Москве в аспирантуре с алжирцем франкоманом он говорил,что Ле Пэн прав и арабы ( он сам был бербер и называл арабов колонизаторами) уничтожат Францию.