|
|
|
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 чер, 2025 06:27
Пропонуємо до обговорення:
Останні 18 років ринок мобільних пристроїв еволюціонував так стрімко, що навіть бюджетні моделі здатні задовольнити базові потреби користувачів. Проте експерти нагадують, що серед сотень пропозицій усе ще трапляються відверто слабкі апарати, які розчаровують автономністю, камерою чи екраном.
Дивися повний текст ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100403
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 чер, 2025 06:44
. Девайс на обзоре бессмысленный как песочные часы.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30433
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|