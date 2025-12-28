|
Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Новий Renault Filante 2026 — найбільший кросовер марки. Велика сімейна модель багато укомплектована та отримала 250-сильну гібридну установку. Кросовер Renault Filante презентували у Південній Кореї, адже саме там на колишньому підприємстві Samsung Motors із березня випускатимуть модель.
Дивися повний текст Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
-
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:59
Сучасний, гарний дизайн. Я не є фанатом Рено, але це подобається в це цікаво.
