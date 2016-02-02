Найпоширеніші способи шахрайства з картками

Кількість шахрайських атак в Україні зростає щороку. Зловмисники регулярно знаходять нові способи ввести людей в оману та використовують психологічні маніпуляції, аби змусити їх передавати конфіденційні дані.
Особливо вразливими залишаються власники банківських карток, які стають мішенню як для масових фішингових кампаній, так і для цілеспрямованих атак через соціальні мережі, месенджери та телефонні дзвінки.
За даними Національного банку України, лише за період від 2022 до 2024 роки шахраї ошукали громадян на суму близько 1,5−1,7 млрд грн. Серед найпоширеніших схем: недоставлення товару після передоплати, дзвінки від псевдопрацівників банків, фіктивні збори на ЗСУ, а також фейкові виплати від міжнародних фондів.
Finance.ua дослідив основні види фінансового шахрайства та підготував детальну інструкцію, яка допоможе вам захистити свої кошти.
Як діяти, якщо шахраї отримали доступ до вашої картки