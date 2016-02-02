Найпоширеніші способи
шахрайства з картками

Найпоширеніші способи шахрайства з картками
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 10:14

Кількість шахрайських атак в Україні зростає щороку. Зловмисники регулярно знаходять нові способи ввести людей в оману та використовують психологічні маніпуляції, аби змусити їх передавати конфіденційні дані.

Особливо вразливими залишаються власники банківських карток, які стають мішенню як для масових фішингових кампаній, так і для цілеспрямованих атак через соціальні мережі, месенджери та телефонні дзвінки.

За даними Національного банку України, лише за період від 2022 до 2024 роки шахраї ошукали громадян на суму близько 1,5−1,7 млрд грн. Серед найпоширеніших схем: недоставлення товару після передоплати, дзвінки від псевдопрацівників банків, фіктивні збори на ЗСУ, а також фейкові виплати від міжнародних фондів.

Finance.ua дослідив основні види фінансового шахрайства та підготував детальну інструкцію, яка допоможе вам захистити свої кошти.

Як діяти, якщо шахраї отримали доступ до вашої картки
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:33



Кількість крадіжок з карток підскочила на 20%. Банки будують "цифрові фортеці", але головною вразливістю залишається не захисний код чи пароль, а ваша психіка. Чому ми самі віддаємо гроші аферистам? Як розпізнати пастку за секунду? Та як банк розуміє, що вашою карткою користується хтось інший. Про це у відео.

Таймкоди
00:00 — Скільки грошей вкрали шахраї в Українців?
00:35 — Кількість банківських крадіжок зросла на 20%
01:15 — Як банки будують «цифрові фортеці» для захисту ваших грошей?
02:10 — Еволюція шахрайства: нові схеми, до яких треба бути готовим
03:25 — Головна зброя злочинців
06:05 — Безпека покупок в інтернеті: правила користування карткою
08:35 — Що робити, якщо ви все ж таки ввели дані на підозрілому сайті?
10:40 — Чи реально повернути гроші, які ви переказали власноруч?
11:15 — Поради експертів: як не стати жертвою кібершахраїв у 2026-му

