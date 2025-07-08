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Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лип, 2025 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Водночас розмір заробітної платні суттєво відрізняється залежно від регіону.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року
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