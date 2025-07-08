RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Середня зарплата в Україні: де
платять найбільше та чого...

Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:07

Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Водночас розмір заробітної платні суттєво відрізняється залежно від регіону.

Дивися повний текст
Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100427
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...
R2 » П'ят 11 лип, 2025 14:48
4 176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лип, 2025 16:29
flyman
Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом:...
R2 » Вів 08 лип, 2025 16:53
2 321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лип, 2025 10:18
gusacenkoaleksandr82
У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні:...
R2 » Чет 10 лип, 2025 21:13
2 257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лип, 2025 01:29
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4250)
12.07.2025 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.