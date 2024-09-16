Finance.ua: Як вплине роумінговий безвіз на тарифи

Та у яких країнах українці можуть економити більше на мобільних тарифах
Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до масової міграції українців. У чужих країнах перед ними постають багато викликів — від пошуку житла та роботи до неочікувано високих витрат на звичні речі, наприклад, на мобільний зв’язок. Тарифи українських та іноземних операторів дійсно суттєво відрізняються, тому використання роумінгу дозволяє зекономити значні суми. Розповідаємо, що це за послуга та які вигоди вона приносить українцям за кордоном.
Дивися повний текст Як вплине роумінговий безвіз на тарифи