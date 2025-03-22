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До 600 км/год без коліс: у
Китаї презентовано новий...

До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 03:03

До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість — до 600 км/год.

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До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 03:03

"Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю..."

Який "склад"?!! Не ганьбіться! Якщо вже перекладаєте з російської, то "состав" - це "потяг".
Фінанс.уа, або ви - навіть не читаєте те, що перепостите?
Пекельні борошна!
pvlzeos
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 06:54

Re: До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...

Хто висуне у вікно обличчя - змінить очі на європейські.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:28

  pvlzeos написав:"Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю..."

Який "склад"?!! Не ганьбіться! Якщо вже перекладаєте з російської, то "состав" - це "потяг".
Фінанс.уа, або ви - навіть не читаєте те, що перепостите?
Пекельні борошна!

Дякуємо за пильність, відредагували.

З повагою,
Ірина_
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