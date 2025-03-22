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До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лип, 2025 03:03
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість — до 600 км/год.
Дивися повний текст До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
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Додано: Вів 15 лип, 2025 03:03
"Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю..."
Який "склад"?!! Не ганьбіться! Якщо вже перекладаєте з російської, то "состав" - це "потяг".
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Пекельні борошна!
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pvlzeos
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Додано: Вів 15 лип, 2025 06:54
Хто висуне у вікно обличчя - змінить очі на європейські.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 13:28
pvlzeos написав:
"Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю..."
Який "склад"?!! Не ганьбіться! Якщо вже перекладаєте з російської, то "состав" - це "потяг".
Фінанс.уа, або ви - навіть не читаєте те, що перепостите?
Пекельні борошна!
Дякуємо за пильність, відредагували.
З повагою,
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Ірина_
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