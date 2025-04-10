RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
FinRetail 2025

FinRetail 2025
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:57

FinRetail 2025

FinRetail 2025 — must visit подія для тих, хто працює на перетині рітейлу, фінансів і технологій.

Зображення

🗓 16 вересня | Київ (офлайн)
20+ спікерів, реальні кейси + демозона

На конференції поговоримо про:

✅ поведінкові зміни клієнтів та як адаптуватись до нової реальності
✅ фінансові рішення в retail: BNPL, платіжні модулі, вбудовані кредити
✅ партнерські моделі: банки + рітейл = нова лояльність
✅ AI в маркетингу та UX: автоматизація, що дійсно працює

🎫 Квитки вже на сайті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:28

Форумчани, вітаємо!

16 вересня в Києві пройде FinRetail 2025: Перезавантаження. Це практична конференція для лідерів digital‑розвитку, маркетингу, продукту, керівників банків, fintech, ритейлу та розробників CRM і платіжних сервісів.

Зображення
Цьогоріч у фокусі обговорення — різні аспекти побудови зв’язків між рітейлом, fintech та e‑commerce заради покращення клієнтського досвіду.

На вас чекає 20+ спікерів, 3 тематичні сцени, кейси, ідеї, практичні інструменти та цінні контакти.

🔗Щоб долучитися, реєструйтесь за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:30

FinRetail 2025🚀економіка прориву: що зробити державі та бізнесу?

Серед ключових спікерів — Андрій Длігач, стратег, економіст і радник сотень компаній.
Зображення

🧭 Тема: Економіка прориву

— Як бізнес і держава можуть досягти х5 в результатах
— Які нові технології в ритейлі приносять прибуток
— У що інвестувати, коли світ змінюється щомісяця

Цільова аудиторія — СЕО, керівники фінансів, підприємці, інвестори.

🔔Київ | 16 вересня

🎟 Квитки вже у продажу

Кількість місць обмежена!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:06

Форумчани!

16 вересня зустрічаємось на FinRetail 2025

Подія об’єднає фінанси, ритейл і технології — представники цих сфер ділитимуться досвідом взаємодії, обговорять майбутнє та свою роль у відновленні економіки.

Зображення

Заплановані дискусії:

✔️ Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень
✔️ Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість
✔️ Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси
Серед учасників — міністр фінансів, представники НБУ, фінтеху та e-commerce.

📝 Долучайтесь офлайн, щоб взяти максимум користі від події
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
INVESTFEST 2025
Ірина_ » Вів 29 лип, 2025 11:06
0 1816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лип, 2025 11:06
Ірина_
ROMI 2025
Ірина_ » Чет 05 чер, 2025 09:36
2 3923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 чер, 2025 19:16
Ірина_
Invest Talk Summit 2025
Ірина_ » Чет 10 кві, 2025 13:26
4 9277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 тра, 2025 09:24
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinRetail 2025 (4)
21.08.2025 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.