FinRetail 2025 — must visit подія для тих, хто працює на перетині рітейлу, фінансів і технологій.
🗓 16 вересня | Київ (офлайн) 20+ спікерів, реальні кейси + демозона
На конференції поговоримо про:
✅ поведінкові зміни клієнтів та як адаптуватись до нової реальності ✅ фінансові рішення в retail: BNPL, платіжні модулі, вбудовані кредити ✅ партнерські моделі: банки + рітейл = нова лояльність ✅ AI в маркетингу та UX: автоматизація, що дійсно працює
16 вересня в Києві пройде FinRetail 2025: Перезавантаження. Це практична конференція для лідерів digital‑розвитку, маркетингу, продукту, керівників банків, fintech, ритейлу та розробників CRM і платіжних сервісів.
Цьогоріч у фокусі обговорення — різні аспекти побудови зв’язків між рітейлом, fintech та e‑commerce заради покращення клієнтського досвіду.
На вас чекає 20+ спікерів, 3 тематичні сцени, кейси, ідеї, практичні інструменти та цінні контакти.
Подія об’єднає фінанси, ритейл і технології — представники цих сфер ділитимуться досвідом взаємодії, обговорять майбутнє та свою роль у відновленні економіки.
Заплановані дискусії:
✔️ Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень ✔️ Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість ✔️ Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси Серед учасників — міністр фінансів, представники НБУ, фінтеху та e-commerce.
📝 Долучайтесь офлайн, щоб взяти максимум користі від події