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Оберіг від прильотів!

Оберіг від прильотів!
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:58

Оберіг від прильотів!



Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від "прильотів". А після російського ракетно-дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло - скільки це може коштувати - розповідаємо у цьому відео.

00:00 Скільки коштує поліс від "прильотів": все про ціни
01:51 В яких регіонах житло від воєнних ризиків не застрахують
02:47 Важливі деталі для страхування квартири чи будинку від воєнних ризиків
03:27 Шо покриває поліс страхування житла від прильотів?
04:28 Відповідаємо на поширені запитання щодо страхування вашого житла від воєнних ризиків

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