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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:05

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  unicdima написав:Точно, помилився.


Я єдиний хто зможе Вас нввчити правильно рахувати до 20. :lol:
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:06

  Investor_K написав:
  unicdima написав:За 5 років він нікому не подякував

Не 5. 16! ШІСТНАДЦЯТЬ. :D :D :D

Пан Панда
не будьте Скруджем Мак-Хрюком
Выделите денег под гарантии лучших людей форума на поминки Оззи
Не в Велюре, но хотя бы с коньяком и шашлыками
Гарантирую что и вас тоже мы будем так же провожать с салютом и цыганами.
А за неделю "ДО" устроим фест на Трое и вы нам что то из репертуара "Коррозии металла" и "Ореста Лютого" с трона сидя споёте.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:08

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Я єдиний хто зможе Вас нввчити правильно рахувати до 20.


Але вже після бану. Бан - це захід адміністративного впливу, який сприяє кореляції неправильної поведінки учасника форуму.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:11

  fox767676 написав:ось попередній дописувач це яскравий приклад навмисного спотворення українського контенту примітивними текстами рівня трійочників провінційної середньої школи

Людина як шабля - або робить свою справу, або тупа )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 20:03

  барабашов написав:Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?

Не СВО, а війна. Ось так ви і прокололися. Поки ви тимчасово на свободі - сушіть сухарі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:08

  Investor_K написав: на свободі

На СВОbody.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:32

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

В Бешикташе достаточно сво-бодно и легко(дышится)
Приезжайте, пан Панда, берите сво-й сундучок с награбленным при Данилыче, и я помогу вам перед отходом в вечность воплотить вам в реальности все сво-и(ваши) забаганки
Ракы будет литься рекой!
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:48

Тому, що дорогий ти в мене й цінний і Я тебе люблю, людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо Я з тобою! (Іс 43, 4-5)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:53

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:06

  Hotab написав:
  flyman написав:куда ми любим Клаву К ..."


нє нас, а вас (лєйтєнант Шуба)
flyman
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