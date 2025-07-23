Я єдиний хто зможе Вас нввчити правильно рахувати до 20.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:05
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:06
Пан Панда
не будьте Скруджем Мак-Хрюком
Выделите денег под гарантии лучших людей форума на поминки Оззи
Не в Велюре, но хотя бы с коньяком и шашлыками
Гарантирую что и вас тоже мы будем так же провожать с салютом и цыганами.
А за неделю "ДО" устроим фест на Трое и вы нам что то из репертуара "Коррозии металла" и "Ореста Лютого" с трона сидя споёте.
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:08
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:11
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:03
Додано: Сер 23 лип, 2025 22:32
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
В Бешикташе достаточно сво-бодно и легко(дышится)
Приезжайте, пан Панда, берите сво-й сундучок с награбленным при Данилыче, и я помогу вам перед отходом в вечность воплотить вам в реальности все сво-и(ваши) забаганки
Ракы будет литься рекой!
Додано: Сер 23 лип, 2025 22:48
Тому, що дорогий ти в мене й цінний і Я тебе люблю, людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо Я з тобою! (Іс 43, 4-5)
Додано: Сер 23 лип, 2025 22:53
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:06
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