RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:49

  fox767676 написав:Технический тест мессенджера , но ботопсу с 1 кб RAM это недоступно проанализировать

Действительно, номерной бот упрекает других в ботоводстве )

Ты бы мог создать свою ветку и там тестировать.

Или офигенному програмисту не доступны такие понятие как "environment разработки", "environment тестирования", "environment продуктива" ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11692
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:02

  Hotab написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅

Аргументуйте, плз, свою точку зору.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10402
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість

Нельзя быть таким идеальным :)
Поставил + за сообщение. Если меня поддержат, хоть какое-то пятно на солнце появится :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8631
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6464 раз.
Подякували: 21603 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9229)
24.07.2025 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.