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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:52

  Investor_K написав:Хотабу з Хотабсону до цього дуже далеко.
IQ не вистачає


Штатний форумний псіхолог казав, що зараз iq не треба. Головне щоб був eq гарно розпухший.
Доречі психолог вас характеризував (тут публічно) як людину невисокого розуму. Я з ним не повністю згоден: не факт що ви людина.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 13:37

  Investor_K написав:Цікаво, хто цей фахівець? Запрошую його до спілкування.

Кажуть, що той фахівець навіть на власній гілці не з"являється
pesikot
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  #<1 ... 5678
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