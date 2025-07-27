це така гра слів? бо дуже рідко не вгадував й майже ніколи не вгадував - як на мене мають протилежні значення...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 16:10
це така гра слів? бо дуже рідко не вгадував й майже ніколи не вгадував - як на мене мають протилежні значення...
Додано: Нед 27 лип, 2025 16:24
Shaman
Так, англ , де двічі не заперечують, в цьому питання зручніша.
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