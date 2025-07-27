RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:10

  Hotab написав:Щоб трохи втішити троєщинського дідуся, варто зазначити, що вищезгаданий спеціаліст дуже рідко (майже ніколи) не вгадував і робив безпідставні заяви . То може дід і трохи має розуму, хто зна. Можливо його останні дописи нічого не значать

це така гра слів? бо дуже рідко не вгадував й майже ніколи не вгадував - як на мене мають протилежні значення...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:24

Shaman
Так, англ , де двічі не заперечують, в цьому питання зручніша.
Hotab
 
Повідомлень: 15798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.