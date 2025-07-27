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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:10

  Hotab написав:Щоб трохи втішити троєщинського дідуся, варто зазначити, що вищезгаданий спеціаліст дуже рідко (майже ніколи) не вгадував і робив безпідставні заяви . То може дід і трохи має розуму, хто зна. Можливо його останні дописи нічого не значать

це така гра слів? бо дуже рідко не вгадував й майже ніколи не вгадував - як на мене мають протилежні значення...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:24

Shaman
Так, англ , де двічі не заперечують, в цьому питання зручніша.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:32

  Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:58

  Investor_K написав:Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму

Модератор не видалив тут жодного повідомлення.
Непевно він згоден з вами.
Зразкова тема.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:24

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)

Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:30

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)

Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5

Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:38

  UA написав:
  Investor_K написав:Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму

Модератор не видалив тут жодного повідомлення.
Непевно він згоден з вами.
Зразкова тема.

Є видалені абзаци з неприємною унікальною правдою від унікДіми.
Hotab
 
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  #<1 ... 6789
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