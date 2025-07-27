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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:02
Shaman написав:
а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".
У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:22
Сибарит написав: Investor_K[quote="5876692:sergey_sryvkin[quote="5874368:Investor_K написав:
1. Небагатослівність
... Багато слів...
P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Жодного лайку = невдячна тварюка
Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5[/quote]
Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁[/quote]
З двійкою не закінчив би.
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Investor_K
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:24
Сибарит написав: Shaman написав:
а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".
У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁
тобто так й є - у мобільній версії немає можливості поставити плюс. але щоб про це дізнатися має виникнути потреба поставити "+"
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:26
Сибарит написав: Investor_K написав:
Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5
Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁
а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5"
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:39
Shaman написав:
а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5"
Вы знаете, зачем придумали белый шоколад? 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:50
Сибарит написав: Shaman написав:
а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5"
Вы знаете, зачем придумали белый шоколад?
Для дискримінації чорного
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Faceless
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