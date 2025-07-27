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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:02

  Shaman написав:а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".

У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:22

  Сибарит написав:
  Investor_K[quote="5876692:sergey_sryvkin[quote="5874368:Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)

Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5[/quote]
Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁[/quote]
З двійкою не закінчив би.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:24

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а може весь час з мобілки? я там не знайшов, де ставити "+".

У меня только что получилось.
Я знаю 2 способа:
1. В меню страницы выбираем пункт "версия дл ПК", ставим плюсик и переключаемся обратно.
2. Жмем кнопку "жалоба", выбираем пункт "прочее" и в комментарии просим модератора поставить плюсик 😁

тобто так й є - у мобільній версії немає можливості поставити плюс. але щоб про це дізнатися має виникнути потреба поставити "+" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:26

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5

Настоящий минималист купил бы одну двойку 😁

а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:39

  Shaman написав:а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D

Вы знаете, зачем придумали белый шоколад? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 19:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Сибарит написав:
  Shaman написав:а мені здавалося й "2", й "3" можна отримати безкоштовно - навіть легше, ніж безкоштовно отримати "5" :D

Вы знаете, зачем придумали белый шоколад?
Для дискримінації чорного
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:17

  Investor_K написав:
  anduzenko написав:1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное

Приємно читати обʼєктивну оцінку


1. невдячний
(за 16 років на форумі жодного не подякував)
2. нерозумний (жодного розумного запитання)
3.нескромний (створити тему для себе)
4.не інвестор
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:26

  pesikot написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан


Скромність - найголовніша та найвеличніша риса характеру пана Investor_K

Всі інші його риси - тускніють на фоні його скромності )

Жлдної нагороди від адміністрації
якщо вам дадуть(премію Дарвіна)-ви хоч адміну подякуєте? чи ні?

читаю і очам не вірю: така маячня на форумі Дяді Саші (добре що він не бачить до чого докотився його форум)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:31

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність

... Багато слів...

P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

Жодного лайку = невдячна тварюка :)

Просто мені подабаються слова мізер та мінімалізм. Я універ закінчив на самі трійки. Давав могарич, щоб ставили 3, а не 4 чи 5

А шо вы в Норильске заканчивали, или где там у нас родина белых медведей при Йосе была?
барабашов
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  #<1 ... 78910
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