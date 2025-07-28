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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:48
Сибарит написав: Investor_K написав:
Але ж мене цікавить обʼєктивна оцінка. Яку мені було б приємно читати, якою б вона не була
Все знают, что краткость - сестра таланта, но мало кто помнит, что она ещё и мачеха гонорара 😁
Ваша правда.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:50
prodigy написав:
звертаюсь до Модераторів: треба припинити флуд, закрийте це лайно , персональна тема
виявилась флудом
Шановний. Ви не зобовязані знаходитись у цій гілці. Це Ваша добра воля. ваш вибір. Добровільний.
P.S. Вам трохи болісно програвати інтелектуальну дуель дименційному дідусю. Але плз тримайте свої емоції при собі.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 13:28
інтелектуальну
Га?
Дебільноваті питання по колу «де зберігаєш гроші?», «буде дешевше?» то дуже далеко від інтелекту. Але хай буде. Бо якщо викошувати і банити всіх подібних, то залишусь лише я 😅😅😅
А мені самому не дуже цікаво 😅
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Hotab
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Додано: Пон 28 лип, 2025 13:41
Hotab написав:
Дебільноваті питання по колу «де зберігаєш гроші?», «буде дешевше?» то дуже далеко від інтелекту.
Де ви у цій гілці та під час спілкування з PG побачили такі запитання? Перемога за рахунок емоційності. Холодний і витриманий інтелект проти емоційного хаосу опонента.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 13:56
Investor_K
Де ви у цій гілці
Інтелект не може бути «у цій гілці».. чи поза гілкою..
Він або є, або як у вас.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:01
Hotab написав:
Інтелект не може бути «у цій гілці».. чи поза гілкою..
Він або є, або як у вас.
Нє.Хотабе, ви сьогодні все не в ціль.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 14:08
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Скажете, коли почнеться «прийняття».
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