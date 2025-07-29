Investor_K написав:
Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?
він розробник нової "боротьби" з українським колоритом - кабанчик-втікаїст й сміливий тут не підходить