Investor_K написав:Хотебе він поруч з вами не пробігав?
Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту. После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".
а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?
Ты хочешь губами проверить работу раввина? Это содомия Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца
барабашов написав:Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту. После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".
а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?
Ты хочешь губами проверить работу раввина? Это содомия Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца
це тобі равин зробив в мусульманській країни? над тобою жорстко пожартували... поки не з'ясували, рекомендую потроху в Європу відповзати
а що там перевіряти? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень, щоб двічі не вставати та й тобі все одно не потрібно