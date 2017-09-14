Water написав:Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
❗️Усі полігони України треба перевести під землю, — Сирський