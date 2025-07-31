RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:08

Метро буде!! Зворотній трансфер не планується..

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Берите пляшку акционного вискаря с красным ценником с вашого лабазу как лекарства и гойда спать в метро.


Ви в курсі що на Троєщині немає метро? Для чого такі поради давати людині похилого віку з деменційними проблемами?

Я знаю хто вміє гарно копати..
Білет зі Львова йому оплатите?
Hotab
 
Повідомлень: 15829
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:20

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Він буде нити, що його там весь час місцеві бють.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10468
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:38

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

За те що він не розмовляє расійською(матюками)???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5253
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51

  барабашов написав:За те що він не розмовляє расійською(матюками)???

А вам я взагалі туди не раджу. Бо запечене порося - це фірмове блюдо у всіх місцевих закладах харчування
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10468
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:00

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вы смотрели фильм «Ганнибал» с Хопкинсом?
Те моменты когда свинки ужинали одним товарищем?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5253
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:04

  барабашов написав:Вы смотрели фильм «Ганнибал» с Хопкинсом?
Те моменты когда свинки ужинали одним товарищем?

То фільм. А наш район - це реальне життя.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10468
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:39

Investor_K сьогодні у вас зявився конкурент який претендує на народну любов українців .
https://www.reuters.com/world/europe/tr ... hatgpt.com Якщо йому це вдасться то нажаль вам прийдеться потіснитися :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9203 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1294)
31.07.2025 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.