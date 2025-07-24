Оновлення української частини транс’європейської транспортної мережі TEN-T до стандартів ЄС потребуватиме приблизно 110,6 мільярда євро.
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Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17
Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад...
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Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17
15 млн Евро на один кілометр? 750 тис. грн 1 метр? Чи я десь помиляюсь?
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:42
Цікаво, за якими стандартами проводилося "велике крадівництво", починаючи з 2019р. Зе-будівники розповідали, що все по-новому: подушка, ущільнення, інженерка, водовідведення і т.д.(хоч насправді вже у 2020-21рр по нових дорогах пішли колії та гребні).
А тепер треба "по-європейські"... Дайте грошей і не дивіться в наш бік
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