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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:12

  Investor_K написав:Я прихильник, що діти мають допомагати батькам.

Простите за нескромный вопрос, в каком возрасте у Вас сформировалось это убеждение? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:19

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

79. Тиждень тому. Після ідеі хотаба про всиновлення.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:31

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K
Чому діти кинули діда на Трої слухати Шахеди? Він жадібний і не тільки не платить податки воюючій державі, але і не допомагав дітям вставати на ноги?
Чи дід виконує завдання майора ФСБ, очікуючи кацапів у Києві?

Я прихильник, що діти мають допомагати батькам. Тому дуже розраховував на ваш приізд. Хотів усиновити. У найгіршому випадку - удочерити

Я поганий доглядач, тим більше за нерідним дідом.,
Ти будеш продовжувати «ходити» під себе, а я буду тебе за це бити. Після чого не факт що ти як і дітям, не відмовиш мені в своїх обʼєктах нерухомості.

Доглядати виключно заради задоволення бити вас, мені недостатньо. Треба фінансові стимули також. Я не можу витрачати час лише на задоволення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:02

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K
Чому діти кинули діда на Трої слухати Шахеди? Він жадібний і не тільки не платить податки воюючій державі, але і не допомагав дітям вставати на ноги?
Чи дід виконує завдання майора ФСБ, очікуючи кацапів у Києві?

Я прихильник, що діти мають допомагати батькам. Тому дуже розраховував на ваш приізд. Хотів усиновити. У найгіршому випадку - удочерити

Я поганий доглядач, тим більше за нерідним дідом.,
Ти будеш продовжувати «ходити» під себе, а я буду тебе за це бити. Після чого не факт що ти як і дітям, не відмовиш мені в своїх обʼєктах нерухомості.

Доглядати виключно заради задоволення бити вас, мені недостатньо. Треба фінансові стимули також. Я не можу витрачати час лише на задоволення.

Це суперечить статті 51 Конституції Украіни
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:05

Investor_K
Але згідно 63-і ми нікому про це не скажемо
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:55

Яке невиховане покоління!
Ти його хочеш ощасливити власним батьківством, а воно замість фінансовоі допомоги пропонує заходи фізичного впливу. Куди земля котиться?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:45

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

За кого топив у 2019му році? А то я вже не пам'ятаю, а шукати - лінь.

Щось після цього запитання Максим геть зник з форуму? Чи може не лише з форуму?
Investor_K
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