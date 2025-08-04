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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58
Hotab написав:Investor_K
,
скальпелем правди сковирнув гнійний фурункул брехні і самозакоханості від оператора обліківки ІнвесторК
Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 20:03
Investor_K
пишите
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Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07
Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
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