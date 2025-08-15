Шевченку Толіку?
Андрюха з Шевченків краще буде , ага)
А Тараса краще і не згадувати 😅
Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:20
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:01
Полісся фіалок не пройде.
Шахтар хз з Серветтом.
Динамо Маккабі не пройде.
Селяві
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:44
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:09
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:11
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
На жаль, дуже цікаві повідомлення зникли.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:21
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Та главное шоб вы нэ зныклы
Вон ЛАДа вроде с выходных нет
Старикана года полтора, но он в пендосии, а там его хоть с капельницами и на каталке, но так переплывать Стикс не отпустят.
Информируйте нас что вы ещё живы даже если начнёте забывать буквы и слова.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:32
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:34
Investor_K ваш помощник от КГБ-ОБХСС по приумножению ваших капиталов и оптимизации управления ими
Доброжелательный доброделатель
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:45
Зустріч на Алясці
Є сенс старому не спати та слідкувати?
Чи краще виспатись і зранку все у Гордона прочитати?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:12
Шановні модератори!
Ви активно працюєте з цією темою. Це ваша справа.
Єдине про що хочу попросити , це перейменувати тему. Замінити слово Любимо на Цінуємо.
Дякую
