За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:31

Для артилеристів - пробка з насічками каналу ))


Ви активно працюєте з цією темою.

Вимушені прибирати за нечистоплотними їх фекальні маси , інколи з профілактичним фіксуванням на 2-3 доби анальної пробки.
Hotab
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:50

  Hotab написав:

Ви активно працюєте з цією темою.

Вимушені прибирати за нечистоплотними їх фекальні маси , інколи з профілактичним фіксуванням на 2-3 доби анальної пробки.

Це правда. Більшість ваших повідомлень. Вони брудні, гидкі, смердючі,тому дякую модераторам за іх вимушену роботу.
І не лише у цій темі. Усі повідомлення від хотаба та його проксі fox13 смердять
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:58

Хотабе

А по темі є шо написати?
За шо ви цінуєте спілкування зі мною?
Чому навчилися?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:05

  Investor_K написав:Шановні модератори!
Ви активно працюєте з цією темою. Це ваша справа.
Єдине про що хочу попросити , це перейменувати тему. Замінити слово Любимо на Цінуємо.
Дякую


Дешёвый приёмник да и не думаю что поможет. Как говорится " ни любви, ни тоски , ни жалости"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:12

  Investor_K написав:А по темі є шо написати?
За шо ви цінуєте спілкування зі мною?
Чому навчилися?


Очевидно что нет таких
Ваши недоафоризмы не прошли испытание временем. Чуть сгустились тучи и вы остались наедине со своей пустотой , виртуальных друзей как ветром сдуло. Есть над чем задуматься

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:16

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:А по темі є шо написати?
За шо ви цінуєте спілкування зі мною?
Чому навчилися?


Очевидно что нет.
Ваши недоафоризмы не прошли испытание временем. Чуть сгустились тучи и вы остались наедине со своей пустотой , виртуальных друзей как ветром сдуло. Есть над чем задуматься


Це ви до самі собі задавайте
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:28

  Investor_K написав:
  Hotab написав:

Ви активно працюєте з цією темою.

Вимушені прибирати за нечистоплотними їх фекальні маси , інколи з профілактичним фіксуванням на 2-3 доби анальної пробки.

Це правда. Більшість ваших повідомлень. Вони брудні, гидкі, смердючі,тому дякую модераторам за іх вимушену роботу.
І не лише у цій темі. Усі повідомлення від хотаба та його проксі fox13 смердять


Хотаб между прочим использовал свою прокси Кейт Бекинсейл чтобы вам больше плюсиков поставить. Это был ваш первый и и последний шанс на медаль . И это тот самый пресловутый EQ, которого начисто лишены вы .
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:31

Investor_K

смердючі

Безкоштовна порада (і це на фінансовому форумі!!): помийте під носом, змініть білизну … Сморід має зникнути.
Hotab
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 07:48

Комплімент

Хотабу та його проксі
Ви молодці. Навчилися спілкуватися без матюків. От бачите, це прогрес для вас завдяки мені. Пройде ще час і ви набудете й інших чеснот великого Інвестора.
Я несу добро не заради плюсиків, а заради Добра
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 09:35

А не дякуєте ви мені , бо ви до цього ще соціально не дозріли
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
